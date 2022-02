Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce mercredi 23 mai 2018

Bélier

Journée très agitée à régler mille et une difficultés oubliées ces derniers temps. Il faudra pas mal de flegme et de patience pour arriver à juguler tout cet empoisonnement de chaque instant. Demain est un autre jour. Heureusement.

Taureau

Vous avez l'envie de vous enfermer dans une tour de laquelle vous pourriez observer tout votre petit monde sans apparaitre nulle part. Non pas de la curiosité mal placée mais un besoin de retraite temporaire. A demain alors !

Gémeaux

Si vous avez des responsabilités et plus généralement du personnel sous vos ordres, les mauvaises langues pourraient dire que vous êtes plutôt bon prince, dommage que vous ayiez du coton dans les oreilles ! Soyez plus souple.

Cancer

Il faut assumer vos responsabilités, vos désirs et vos aspirations. Vous avez trop tendance à raser les murs de peur de vous dévoiler ! Et alors rien de grave, vous ouvrez les fenêtres de la liberté.

Lion

Prise de conscience aujourd'hui… la vie est belle enfin presque. Vous aurez envie de faire des vocalises. Ça pourrait bien révéler de vous des facettes de vous encore inconnues.

Vierge

N'attendez rien de quiconque… visez loin et regardez le plus haut possible. Pas seulement dans votre travail mais dans tous les domaines. Rien de bien concret dans vos projets quelques amorces toutefois. C'est bien.

Balance

C'est le moment de faire du tri dans tout ce qui vous pèse. C'est réellement une journée révolutionnaire car ça y est vous allez vous y mettre. Jeter l'inutile et conserver l'essentiel nécessaire.

Scorpion

Vos qualités ne sont plus à prouver. Tout progresse et en plus vous gagnez en communication plus limpide et séductrice au premier sens du terme. Mettre à part. On pourrait même fêter le progrès accompli.

Sagittaire

L'amour est particulièrement bien aspecté. L'ambiance s'apaise. Quelques échanges d'idées, de regards, de sourires, tout est possible et réalisable. Les derniers jours du mois de mai sont prometteurs.

Capricorne

Quelques bonnes opportunités vous sont offertes, il faut encore le vouloir. Coté sentiments, sensations, émotions certes. Mais tout ce qui relève du domaine matériel est particulièrement favorisé.

Verseau

Le soleil et la chaleur sont de retour dans le zodiaque à votre service. Stabilisation après quelques semaines un peu fragiles durant lesquelles vous vous sentiez kidnappé et incapable d'être l'acteur de votre existence.

Poissons

Il faudra habiller vos enfants de la tête aux pieds. Vous aimeriez aussi leur acheter une armure contre les affres et les dangers environnants. C'est ce que l'on appelle l'éducation. Ne culpabilisez pas. Tout va bien.