Coutances. Le Campus Métiers Nature de Coutances fête ses 50 ans !

Le Campus Métiers Nature de Coutances (Manche), on ne parle plus ici de lycée agricole, tellement, l'établissement, au fil des années a pris une telle dimension, de par son offre de formation, d'expérimentation et de développement dans l'agriculture bien sûr mais aussi dans les domaines horticoles, paysagers et ostréicoles, fête ce week-end samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2018, ses 50 ans d'existence.

Des formations de la 4e au BTS, avec 400 élèves, 350 apprentis et jusqu'à 800 adultes en formation accueillis par an.

En 50 ans, la formation pédagogique a considérablement évolué, avec une forte prise en compte de la biodiversité

Benoît Bulot son directeur

Benoît Bulot Impossible de lire le son.

L'établissement a reçu en juin 2017 le label Eco Jardin, il récompense la gestion de ses espaces verts de façon écologique.

Pour fêter ses 50 ans, des animations sont programmées, ce samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2018, avec un salon agricole, et la présence du manchois Stéphane Travert, le ministre de l'agriculture qui est attendu à partir de 14 heures ce samedi 19 mai 2018.

À l'occasion de cet anniversaire, un livre retrace cette aventure, " 1968 – 2018, 50 ans de savoir faire, parcours d'un lycée devenu campus " il sera en vente sur place au prix de 25 euros.

Entrée gratuite les deux jours