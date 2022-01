Rouen. La Métropole de Rouen nomme un chargé de la politique cyclable

Quelles sont vos principales missions dans ce nouveau poste ?

"Ma mission principale, c'est de piloter le projet de développement de la politique cyclable de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime), c'est-à-dire définir la stratégie et les modalités de mise en œuvre. C'est aussi une mission importante sur le développement et la coordination du réseau avec les partenaires et puis de favoriser le développement d'une culture du vélo en interne et de la faire essaimer.

Ma première mission, confiée par le Président de la Métropole, c'est que nous pussions présenter, pour la Fête du vélo [début juin 2018, ndlr], une cartographie qui permette d'identifier les itinéraires existants, les chaînons manquants et de voir quelle sera la configuration du futur réseau. Pour le reste, la feuille de route n'est pas encore définitivement calée, une rencontre est prévue avec Frédéric Sanchez vendredi 18 mai 2018 dans la soirée. L'idée n'est pas de travailler uniquement sur le cœur de la Métropole, et donc Rouen, mais de voir les liaisons entre les différentes communes sur le territoire métropolitain y compris en zone plus rurale."

Quelles relations allez-vous entretenir avec les associations de cyclistes ?

"Je fais un premier tour de tous les acteurs qui sont identifiés, sachant que j'ai bien en tête qu'il y a sans doute des acteurs qui sont passés entre les mailles du filet et qu'il va falloir arriver à contacter. Je suis à l'écoute, cette période de consultation est à la fois en externe comme en interne car il y a aussi un enjeu de diagnostic au sein même de la Métropole. C'est de mettre en place une logique de travail en mode projet et collaboratif car c'est ma formation de base.

Lui aussi usager régulier du vélo, Thierry Arranger aura pour mission de développer la place du deux-roues dans la Métropole. - Métropole Rouen Normandie

Pas plus tard que mercredi soir [le 16 mai 2018, ndlr] j'étais à une réunion avec l'association Sabine et le Pôle de proximité de Rouen pour présenter deux futures pistes cyclables. L'idée c'est bien de s'appuyer sur l'expertise d'usage des cyclistes et, en particulier, des associations."

Et vous, personnellement, quel rapport avez-vous avec le vélo ?

"Moi, je suis cycliste et tous mes déplacements professionnels, je les fais soit à vélo soit en transport en commun ou à pied. Je suis vraiment dans les mobilités actives comme l'ont dit. Je suis donc sensible aux problématiques du vélo, en tant qu'usager de l'espace public."