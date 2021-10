Suivez le Tendance Live Show sur tendanceouest.com !

C'est une première à Cherbourg! La première radio indépendante de Normandie organise ce vendredi 13 janvier un concert privé au Méga CGR de Cherbourg.

Plus de 600 auditeurs invités pourront découvrir en live Suarez, Mani, Merwan Rim, Tom Frager, Boulevard des Airs sur la scène du Méga CGR.

Dès 16 heures et jusqu'à 18 heures, cet événement sera à suivre sur l'antenne de Tendance Ouest (93,4 FM dans le Nord-Cotentin). L’équipe de votre radio vous fera vivre les coulisses de ce concert et partira à la rencontre des artistes. Sur Tendance Ouest.com, dispositif spécial avec toute la soirée les photos et vidéos du concert à retrouver sur notre site !