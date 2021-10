L'enseignement supérieur et la recherche en Normandie se renforcent avec le Pres

En matière de recherche, la Normandie n'a pas choisi de faire les choses comme les autres. Alors qu'en France, les 21 Pôles de recherche et d’enseignement supérieur regroupent la plupart du temps des sites universitaires d'une même agglomération, le dernier né, le Pres Normandie Université, créé en octobre dernier, n'a pas attendu d'élire son premier conseil d'administration, mercredi 11 janvier, pour agir.

"Depuis plusieurs années déjà, les universités de Caen, du Havre, de Rouen, et les deux écoles d’ingénieurs l'ENSICaen et l'INSA de Rouen travaillent ensemble pour aller plus loin dans la recherche et offrir de nouvelles formations", assure le premier président de l'histoire de ce Pres flambant neuf, Joël Alexandre.



Retenir et attirer les cerveaux

Cette "maison commune" permettra aux 60 000 étudiants concernés de trouver plus facilement une formation complémentaire à la leur, tout en restant étudier en Normandie. Dès la rentrée prochaine, de nouveaux cursus leurs seront présentés.

L'Etat doit verser ces jours-ci la dernière moitié du million d'euros qui servira à faire fonctionner le siège du Pres Université Normandie, à Caen. La création officielle de cette structure va permettre de convaincre un plus grand nombre d'acteurs, publics et privés, de soutenir des projets. Le dernier en date, alimenté par un budget de 14 millions d'euros, a pour nom Genesis. Il s'attachera à réaliser des études sur les effets d'irradiations.

"C'est aussi l'occasion de mutualiser encore plus nos efforts pour séduire des étudiants et des entreprises à l'international, clame, le recteur, Catherine Sarlandie de La Robertie. C'est aussi un en jeu de développement régional de première importance puisqu'il s'agit de retenir nos cerveaux, et d'en attirer."

Audio > Joël Alexandre apporte son éclairage sur le Pres de Normandie