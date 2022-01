Rouen. Grève SNCF : Les cheminots se remobilisent et défilent à Rouen

Pour la 18e journée de grève, et six semaines après le début du mouvement social, les cheminots se sont remobilisés lundi 14 mai 2018. Pour la reprise après les vacances scolaires et les multiples jours fériés, le trafic était très fortement perturbé sur les lignes normandes.

Plusieurs centaines de cheminots ont défilé jusqu'à la gare SNCF avec pétards et fumigènes. - Amaury Tremblay

Les cheminots ont aussi voulu se faire entendre à Rouen (Seine-Maritime), avec un rassemblement à partir de 10h30 cours Clémenceau, rive gauche. Ils ont ensuite pris la direction de la gare SNCF en défilant dans les rues avec pétards et fumigènes et ont été encadrés par les forces de l'ordre.

"Défendre le service public"

"Nous voulons défendre le service public ferroviaire, l'intérêt général et notre emploi par la même occasion, rappelle Serge Maurais, cheminot, on est nombreux et déterminés." Cette mobilisation marque aussi le début d'une consultation des cheminots par les syndicats, intitulée "vote-action", sur la réforme voulue par le gouvernement.

Il s'agit d'un vote organisé par bulletin papier et dont les modalités précises doivent encore être discutées. "Mais tout cela sera bien organisé, avec une liste d'émargement, explique Stéphane Lachèvre, délégué du personnel Sud-Rail, tout sera organisé dans chaque établissement SNCF d'ici la fin de la semaine."

Les cheminots grévistes sont partis dans la matinée du cours Clémenceau, rive gauche. - Amaury Tremblay

D'ailleurs, la consultation a démarré dès l'arrivée du cortège devant la gare SNCF où les cheminots avaient déployé une banderole sur la façade.

A LIRE AUSSI.

Cheminots et fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement