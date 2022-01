Caen. Football (Ligue 1, 37e journée) : Caen atomisé à Nice mais encore en vie...

Le match.

Sans avoir le temps de placer quelque stratégie qui soit, les Caennais sont sanctionnés de leur attentisme dès la 2e minute de jeu quand Balotelli ouvre le score à longue distance. Un premier but suivi du break, quelques minutes plus tard sur un penalty puissamment tiré par le même Balotelli (10e). Mené de deux unités, les Caennais ne réagissent pas face à des Niçois largement supérieurs, des Sudistes qui ajoutent un nouveau but après la demi-heure de jeu par Saint-Maximin qui se joue de toute la défense caennaise et bat Samba de près (32e). Fantomatiques, les Malherbistes laissent alors filer les débats. Patrice Garande essaie bien de changer les destinées de son groupe par deux changements au retour des vestiaires mais rien n'y fait. Diomandé est même exclu d'entrée de seconde période pour une faute en position de dernier défenseur (53e). Le reste de la partie est une lente agonie et surtout un regard constant sur les matchs de concurrents directs. Et comme si cela ne suffisait pas, Rodelin cède sa place sur blessure (67e). Seul Da Silva parvient à se mettre en position de scorer mais son coup de tête est superbement sorti par Benitez (70e). Mais Nice est tranchant et sur un alignement aléatoire de la défense visiteuse, Séri vient lober astucieusement Samba (72e). D'erreur, il est également question de la part des Aiglons dans la foulée et Kouakou vient réduire l'écart (75e). Un écart qui ne bouge plus jusqu'au coup de sifflet final qui voir les Caennais se jeter sur les résultats adverses et découvrir que malgré cette prestation indigne, Troyes et Toulouse sont toujours derrière eux avant la dernière journée. Miraculeux.

A l'orée de la 38e et dernière journée, Caen est 17e avec 37 points et Toulouse est 18e et barragiste avec 34 points.

Les buts.

2e : Des 30 mètres, Balotelli arme une frappe canon qui ne laisse aucune chance à Samba en allant se loger dans le coin droit du but caennais.

Nice : 1- Caen : 0

9e : Penalty pour Nice consécutif à une faute grossière de Diomandé. Balotelli s'élance et marque mais M.Schneider fait retirer le penalty mais l'Italien ne tremble pas et fusille Samba.

Nice : 2- Caen : 0

32e : Festival de St-Maximin qui après un relais avec Seri, endort DaSilva et place un tir puissant pour battre Samba.

Nice : 3- Caen : 0

72e : Coup franc rapidement joué au coeur d'une défense apathique côté normand et Seri s'en va tranquillement lober Samba

Nice : 4- Caen : 0

75e : Erreur niçoise qui permet à Deminguet de centrer vers Kouakou qui sauve l'honneur caennais d'un tir en pivot.

Nice : 4- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 3-0, Arbitre : M. Schneider

Avertissements : Caen : Guilbert (35e), Exclusion : Diomandé (53e)

NICE : Benitez, Marlon, Lemarchand, Danté (cap), Souquet (Burner 90e), Tameze, Seri, Cyprien, Saint-Maximin (Srarfi 78e), Balotelli, Plea (Le Bihan 78e), entr : Lucien Favre

CAEN : Samba, Guilbert, M'Bengue, DaSilva, Diomandé, Ait-Bennasser, Féret (cap), Peeters (Deminguet 45e), Rodelin (Sankoh 70e), Santini, Crivelli (Kouakou 45e), entr : Patrice Garande

Buts : Nice : Balotelli (2e, 10e), Saint-Maximin (36e), Seri (72e), Caen : Kouakou (75e)