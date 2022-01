Rouen. Tennis de table : dernière rencontre à domicile pour le SPO Rouen

Il leur restera un dernier match pour conclure la saison de Pro AM, mais cette rencontre à domicile sera la dernière de la saison au Kindarena. Et les pongistes du SPO Rouen ont bien l'intention de remercier leurs fidèles spectateurs lors de cette année.

Coté sportif, les Rouennais seront au complet. Emmanuel Lebesson, Kwan-Kit Ho, Abdelkader Salifou et Jesus Cantero devront affronter les joueurs de Chartres, tenants du titre 2017 mais quatrième cette saison avec 34 points (10 victoires, cinq défaites). Les Rouennais, un peu à la traine à la septième place (29 points ; neuf victoires pour six défaites), sont encore dans la course de ce championnat très disputé et vont devoir batailler et tout donner pour remporter la rencontre.

Une chaude ambiance pour la dernière

Coté spectacle, la rencontre en mode spectacle show US sera à son apogée ! Au début, le public sera accueilli par le groupe de musique Redd pour un petit concert. Au fil de la rencontre, les Black Unit seront également de la partie pour chauffer la salle et distribuer quelques cadeaux. En fin de rencontre, les joueurs ont prévu de remercier leur public en leur distribuant quelques cadeaux, une séance de selfie et des autographes avec les spectateurs. Un invité de marque sera également présent, Jacques Secretin, l'un des pongistes les plus titrés de France, pour apporter son soutien à l'équipe mais aussi au projet unique mis en place par le SPO Rouen tennis de table.

Pour les organisateurs du club, cette rencontre conclura une saison folle avec un record d'affluence dans les salles de tennis de table : le SPO a réuni plus de 700 spectateurs en moyenne sur sept des rencontres, ce qui donne des idées aux autres clubs pour la saison prochaine.

Réservation : kindarena.fr ou billetterie sur place