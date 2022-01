Blocages à Arcueil: les examens prévus vendredi et samedi sont annulés

"Nous condamnons et nous déplorons car il y a eu un vote des instances" de l'université en faveur de la délocalisation des examens, a assuré la présidence de Nanterre, paralysée depuis plus de trois semaines par des opposants à la loi Orientation et réussite des étudiants (ORE) et où aucun partiel n'a pu se tenir.

