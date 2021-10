Au quartier Clémenceau, le Clos Joli caennais débute sa mutation

Après la démolition d’une trentaine de maisons, l’opération de construction débutera en avril 2012 : 99 logements verront le jour, et disposeront au rez-de-chaussée de 1 500 m2 d’activités et de commerces. Une dizaine d’habitations sera adaptée pour les personnes à mobilité réduite et douze aux déficients visuels.

Les six bâtiments, de trois et cinq étages, arboreront une architecture contemporaine. Les abords seront soignés, et les trottoirs de l’avenue Clémenceau élargis à plus de six mètres. “Nous voulons redonner une meilleure tenue à ce quartier et à cette périphérie urbaine, d’une image assez médiocre”, a souligné Philippe Duron, maire de Caen. Cette première phase, qui ne concerne qu’une petite partie de l’ensemble du quartier, au coin de la rue du Puits Picard et de l’avenue Georges Clémenceau, sera suivie par d’autres.

Le deuxième lot concerné, le long de cette même avenue, devrait voir ses travaux débuter à la fin de l’année 2012. A terme, le quartier du Clos Joli disposera de 350 logements neufs.