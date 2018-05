Une famille relogée après un incendie près de Rouen

Un incendie dans un garage s'est propagé à une maison attenante, mardi 8 mai 2018, à Franqueville-Saint-Pierre près de Rouen (Seine-Maritime). Deux adultes et un enfant ont dû être relogés.

L'incendie est parti d'un garage de Franqueville-Saint-Pierre près de Rouen (Seine-Maritime), mardi 8 mai 2018 peu avant 23 heures.

Les flammes se sont très vite propagées à un second garage mitoyen et à une maison attenante. À l'intérieur, trois personnes, deux adultes et un enfant ont pu évacuer les lieux à temps.

La famille relogée

18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'intervention pour maîtriser les flammes à l'aide de trois lances à incendie. Les dégâts sont importants, notamment sur la toiture de la maison. Les trois personnes évacuées ont donc été relogées par de la famille.

