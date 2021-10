Roller hockey : Anglet encore un ton au-dessus

Après avoir mené deux fois au score samedi 7 janvier (1-0 puis 2-1), ils se sont inclinés 5-3 face à l'équipe de Gérôme Guérin. " C'est devenu impossible en deuxième mi-temps. On ne pouvait plus rien faire avec la fatigue", témoigne l'entraîneur-joueur du RSHC, Antoine Rage.

Contraint d'aligner un effectif extrêmement restreint, Caen s'est épuisé face à une formation plus expérimentée et mieux préparée. " On aurait pu se désunir mais tout le monde a fait les efforts jusqu'au bout, positive Antoine Rage. Il faut féliciter les joueurs car on progresse." Les Caennais, seulement septièmes de Ligue Elite (sur dix) s'attaqueront à une autre mission samedi 14 janvier. Ils disputeront leur huitième de finale de Coupe de France à Rouen, équipe de Nationale 1 (deuxième division) pourvue de sept joueurs étrangers. Demi-finaliste la saison dernière, Caen est ambitieux.