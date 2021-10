Hockey : les Drakkars de Caen préfèrent positiver

Mal entrés dans la rencontre face aux Alsaciens, les Drakkars n'ont jamais pu remonter les quatre buts qu'ils ont concédés en un peu plus de vingt minutes de jeu. Malgré un retour en début de troisième période (4-3), ils se sont inclinés 6-3. "On peut regretter notre mauvaise entame parce que c'était un adversaire à notre portée", juge Bertrand Pousse, ancien de la maison strasbourgeoise. Le côté positif, c'est qu'on a réussi à trouver les ressources pour revenir dans le match alors qu'on était menés de quatre buts."

Echaudés par ce souvenir récent, les Drakkars ne se sont pas fait prendre au même piège, deux jours plus tard en Haute-Savoie. S'ils ont concédé l'ouverture du score, ce ne fut qu'après seize minutes et cela ne les empêcha pas de prendre l'avantage en deuxième période. Des buts de Jean-Philippe Paquet et Dusan Brincko leur permirent de mener les débats pendant… 66 secondes. Chamonix a en effet égalisé rapidement et repris un avantage décisif en milieu de troisième période.

La confiance est là

"C'est dommage parce qu'ils ont marqué derrière notre plus gros temps fort, regrette Bertrand Pousse. Encore une fois, on n'a pas su profiter de nos supériorités numériques. Mais la prestation d'ensemble est bonne. Ça reste un week-end positif." Si les Caennais n'avancent pas au classement, où ils ont tout de même six points d'avance sur la zone rouge, ils alimentent leur bonne dynamique d'un point de vue psychologique.

Le facteur pourrait compter lors des matchs importants qui se profilent, à commencer par la réception d'Epinal samedi 14 janvier (20h). La défaite concédée au match aller en raison d'un premier tiers-temps raté (comme à Strasbourg) a laissé des Drakkars "revanchards", d'après leur coach. "On va se présenter avec l'envie de prendre les deux points pour souffler au classement et montrer notre vrai visage." En cas de succès, le HCC se mettrait quasiment à l'abri des play-down, ces matchs qui détermineront le relégué en fin de saison.