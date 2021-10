Basket : le CBC croit en la Coupe de France

"Avant, on ne voulait pas courir deux lièvres à la fois parce qu'on avait de gros objectifs en championnat, explique Fabrice Calmon. Cette saison, on ne va pas du tout délaisser la coupe. Il suffit de gagner cinq matchs pour être à Bercy (où se joue la finale, ndlr). On peut envisager quelque chose de sympa."La première étape du plan a été accomplie samedi 7 janvier à Evreux, en 64e de finale de la compétition. Parti avec sept points de retard face à une formation de Nationale 3, Caen a dû s'employer pour prendre les devants en deuxième mi-temps et conserver de six points (72-78). "C'était un bon match de reprise, juge Fabrice Calmon. On a été cohérents de A à Z."

Choc contre le leader

En l'absence d'Assane Seck et de Clément Quignette, blessés, Guillaume Ramirez et Claude Jean-Pierre ont pris leurs responsabilités à l'intérieur en inscrivant 41 points à eux deux. En plus d'offrir la qualification, cette victoire contient une importance d'ordre psychologique. C'est la première fois cette saison que le CBC est parvenu à s'imposer hors de ses bases. "Ca ne garantit pas une victoire à Rennes samedi prochain, mais ça peut aider." Le 14 janvier, les Caennais défieront en effet le leader breton. En cas de victoire, ils reviendraient à un point de lui au classement et donneraient un nouvel élan à l'ambition qui se dessine petit à petit, celle des play-off d'accession.