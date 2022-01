Caen. À Caen, venez profiter du P'tit lieu une dernière fois

Il fermera ses portes le samedi 30 juin 2018. Le P'tit lieu, salle d'exposition à Caen (Calvados), propose du mercredi 23 mai au samedi 2 juin 2018 une rétrospective de ses trois belles années d'existence.

Une nouvelle forme d'activité

Le site accueillera les œuvres de six artistes, illustrateurs et dessinateurs, déjà venus exposer certains de leurs travaux. L'idée est de mettre à l'honneur Cécile Dalnoky, Melaiwe, Frédéric le Hégarat, Nicolas Ryser, Cyrille Ternon et TieKo et de les remercier d'avoir fait confiance au P'tit lieu. Ils montreront une diversité de styles et d'esthétiques, comme l'a toujours fait la galerie.

L'association Culture au passage, gérante de la salle d'exposition, continuera quant à elle d'exister. Anita Rigot, la présidente de cette association, ainsi que son équipe réfléchissent à une éventuelle autre forme que pourraient prendre leurs actions.

Pratique. Le P'tit lieu, rue de Bras à Caen. Du 23 mai au 2 juin 2018, ouvert du mercredi au samedi de 11 heures à 18 heures. Entrée libre.