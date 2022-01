Intercycle, nouveau magasin de vélos à Mondeville

Après le succès de leur première boutique à Flers (Orne) lancée il y a deux ans, Intercycle s'est installé le jeudi 15 mars 2018 à Mondeville (Calvados).

Des vélos pour tous les budgets

Chez Intercycle, Julien Lair et Maël Vincent vendent des vélos de course, VTT, Vélos électriques mais également des vêtements techniques, des casques et des accessoires. Près de 60 vélos sont exposés dans la boutique. Plusieurs marques sont distribuées dont Look, Trek et BH. L'objectif est de proposer "un vélo pour tout le monde et pour tous les budgets", précise Julien Lair. Sur leur page Facebook, Intercycle souhaite bonne route à chaque nouveau cycliste repartant avec un vélo de la boutique.

Au fond du local, un atelier a été installé pour fournir aux clients un service de réparation de vélos. Julien et Maël ne manquent pas de projets et souhaitent développer des partenariats avec des clubs cyclistes et des clubs de triathlon.

Pratique. 9 Rue Émile Zola, 14 120 Mondeville. Du lundi au samedi de 9h30 à 19 heures. Tel : 09.62.61.03.82