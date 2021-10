Le collectif SOS Calix, qui s'est formé pour s'opposer au projet, appelle à un rassemblement devant la Préfecture de Caen mercredi 11 janvier à 18h et ce afin " d'interpeller décideurs et préfecture sur les nuisances importantes, la viabilité économique douteuse et la dangerosité de ce projet imposé à la population sans la moindre consultation ".