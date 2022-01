Caen. Handball (Proligue, 25e journée) : les Vikings de Caen battus mais sauvés !

Le match.

Désormais certains de poursuivre l'aventure en Proligue la saison prochaine grâce aux défaites des deux formations de la zone rouge, les Caennais ont malgré tout sombré face à Créteil ce vendredi 4 mai. Leur non-match de première période aura été fatal. Malgré un premier but de Rosales pour lancer la partie, les parisiens n'ont pas fait fine bouche en posant un premier break avant le quart d'heure de jeu (2-6, 12'). Leur goleador Antoine Ferrandier faisait le travail à lui seul. Caen courrait derrière le score et le mal était fait à la pause, malgré la bonne volonté de Mancelle, jusque là privé de son aile (10-16, 30').

Des ailes qui n'auront pas vu le jour

Le combat de la base arrière continuait son chemin dans le second acte. Rosales et Garcia se chargeaient de remonter la pente avant de profiter de contre-attaques de Mancelle. Caen revient à -1 et installe le doute (22-23, 48'). La fin de rencontre s'annonce palpitante mais la paire Toromanovic-Ferrandier continue d'écœurer (ils inscrivent plus de la moitié des buts à eux deux). Créteil fait respecter la hiérarchie et éteint les chances normandes. Caen n'aura jamais été en mesure de passer devant et s'incline, avec quelques regrets, pour leur dernière à domicile (28-30, 60').

Les Caennais termineront la saison face à Pontault-Combault (3e), vendredi 11 mai prochain. La rencontre sera sans enjeu, si ce n'est que de gagner quelques rangs au classement.



La fiche.

Mi-temps : 10-16 / Score final : 28-30 / Arbitres : M.Chami et A.Mili

Caen : Moran, Pleta, Allais 2, Langevin 5, Mancelle 5, Breysacher 1, Zeljic 1, Rosales-Pousada 6, Sacko 2, Garcia 4, Aguilar 1, Rossi 1. GB : Serdarevic 7 arrêts, Arsenic 3, Busson. Entr : P.Mahé.

Créteil : Carabasse 1, Rodrigues 4, Toromanovic 7, Pintor 1, Ferrandier A. 9, Deen 2, Jebrouni 2, Ferrandier L. 3. GB : Robin 10 arrêts, Soyez. Entr : C.Mazel.

