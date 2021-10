Un instituteur condamné pour agressions sexuelles envers ses élèves

Un instituteur de 51 ans, condamné vendredi par le tribunal correctionnel du mans, à 1 an de prison avec sursis… il ne pourra plus enseigner et avoir une activité avec des mineurs. Il avait agressé sexuellement, par des gestes déplacés 7 enfants d’une classe d’une école primaire, dans le nord Sarthe, près d’Alençon le 15 septembre dernier, alors qu’il assurait un remplacement L’enseignant, 30 ans de métier, était alcoolisé ce jour là.