Tous en course au Parc du Bois Jugan ce Dimanche!

Au programme de cette journée, des courses entièrement sur herbe et près de 700 participants.



11h30 : Populaire Hommes et Femmes - 6000 m

Course ouverte à partir des cadets

12h30 : Benjamines, Benjamins, Minimes Filles - 2200 m

12h55 : Minimes Garçons, Cadettes - 3000 m

13h35 : Cadets, Juniors Femmes - 4000 m

14h10 : Poussins, Poussines - 1600 m

14h40 : Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans Femmes - 5000 m

15h20 : Espoirs, Seniors, Vétérans Hommes - 9000 m



Renseignement :

Club : 02 33 72 07 09.



Ecoutez Alain Le Jeune, entraîneur de demi-fond nous parler de l'événement de demain.