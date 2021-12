Rouen. 24 heures motonautiques de Rouen : le favori accidenté

Philippe Chiappe, le quintuple vainqueur des 24 heures motonautiques de Rouen, aura mené la course en tête presque jusqu'à la fin. Mais mardi 1er mai 2016 à moins d'une heure de la fin de la course (16h) il a été percuté par un autre concurrent. Lui et son Team Nollet terminent à la cinquième place.

Team 20 Nollet bateau leader remorqué à 1h de l'arrivé .. #24HRouen @24hRouen pic.twitter.com/g0SDeNc65X — 24 Heures de Rouen (@24HRouen) May 1, 2018

La victoire de l'édition 2018 revient au deuxième navire et équipage slave du Team Nollet - New Star. La deuxième place est occupée par le Team Abu Dhabi suivie de Touax Pegase Racing.

