Hollande livre son programme à Caen

Dans la première partie de son discours à Caen, le candidat socialiste a posé et rappelé les bases de son engagement dans la course à l’élection présidentielle. "Le combat sera rude", a-t-il annoncé ajoutant que "s’il y a des attaques contre nos idées, c’est parce que nous faisons peur". "J’irai partout. Et même si on pense que tel ou tel territoire pourrait être fermé, j'y rentrerai par effraction parce que c'est mon devoir, c'est trop important, c'est trop grave."

Le député de Corrèze a ensuite rapidement décliné son programme, critiquant ça et là le bilan du président Nicolas Sarkozy, s’en prenant à la "TVA sociale qui n’a rien de social" ou encore au "cumul des mandats". "Avec lui au début, on fait moins payer les riches, et à la fin on fait payer tout le monde !", a-t-il dit. "L’une de nos premières mesures sera de redresser les comptes de la France", a-t-il rappelé sur la fin de son meeting. Il a également annoncé vouloir "supprimer ou tout du moins, plafonner les niches fiscales" pour plus de justice sociale. "S’ils veulent faire campagne sur la fiscalité, je suis prêt". François Hollande c’est également engagé à ce que "la retraite de chacun" soit accessible dès 41 années de cotisations.

Video > François Hollande s’exprime au sujet de la santé, du nucléaire et de l’immigration.

