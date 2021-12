Sallenelles. Prison ferme pour le braqueur au pistolet à billes près de Caen

Yann Garry âgé de 31 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), jeudi 26 avril 2018, pour des braquages commis avec une arme factice en février 2018 à Sallenelles et à Cagny, prés de l'agglomération caennaise.

Il braque un couple de sexagénaire puis une boulangerie

Peu avant midi, l'homme cagoulé, portant des lunettes de soleil et armé d'un pistolet qui a tout d'un vrai, frappe à la porte d'un couple de Sallenelles et se fait remettre les clés de leur voiture. Au volant du véhicule, il se rend en début d'après-midi à Cagny et se gare devant le boulangerie "au four et au moulin", attendant que le dernier client sorte. Il réitère alors le même scénario exigeant de se faire remettre la caisse. Mais le boulanger, s'armant d'un couteau le met en fuite.

Il se fait oublier

Paniqué, il abandonne la voiture volée et en jette les clés dans une rivière. Il se réfugie chez sa compagne qui ignore tout, brûle ses habits, coupe son portable et se fait oublier. C'est sans compter, qu'avec son casier judiciaire comportant sept mentions, l'homme est bien connu de la police. Il est donc confondu par son ADN retrouvé sur le levier de vitesse de la voiture volée et un mandat de recherche est délivré.

"J'étais au fond du trou"

Sans emploi et sans argent, le prévenu se justifie : "J'étais au fond du trou". Mais il oublie de dire que la veille, il avait consommé un cocktail de drogues (LSD, cocaïne et cannabis).

Yann Garry écope de trois ans de prison, dont deux ans ferme et de 24 mois de mise à l'épreuve. Il a interdiction de détenir une arme et de fréquenter les débits de boisson.

