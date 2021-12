Espagne: le Barça sacré champion avec un triplé de Messi

Cette victoire pour la 35e journée de Liga suffit au club blaugrana (1er, 86 pts, un match de moins) pour distancer à 11 longueurs son dauphin l'Atlético Madrid (2e, 75e), qui n'a plus que trois matches à jouer et ne peut mathématiquement plus dépasser Barcelone.

