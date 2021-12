Caen. Vigilance jaune activée sur le Calvados pour d'importants cumuls de pluies

Le département du Calvados a été placé en vigilance jaune par Météo France pour des pluies attendues sous un ciel chargé et bien frais le dimanche 29 avril 2018.

20 mm de pluies

La perturbation, qui se décale de l'Est vers le Nord Ouest, apportera des cumuls de pluies jusqu'à 20 mm par endroits, dans la nuit de ce dimanche 29 avril 2018et en cours de matinée du lundi 30 avril 2018. Un passage perturbé pluvieux et frais pour la saison, il ne fera pas plus de 10°C au meilleur de la journée, c'est en dessous de 7 à 8°C des moyennes saisonnières.

Le retour des éclaircies est prévu pour le mardi 1er mai 2018.