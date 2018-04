Nouveau contrôle technique : les garages normands débordés

Le nouveau contrôle technique entre en vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018 avec plus de points de contrôle. Les automobilistes sont nombreux à vouloir éviter ces changements et se pressent dans les garages. Reportage à Rouen (Seine-Maritime).

Il reste trois semaines avant la mise en place du nouveau contrôle technique, à partir du dimanche 20 mai 2018. Il comportera désormais 131 points de contrôle, contre 124 actuellement, et 606 défauts. Un contrôle durcit qui peut amener plus d'automobilistes à subir une contre-visite.

• Lire aussi : Contrôle technique : ce qui change dans un mois



Ils sont donc nombreux à avoir anticipé le changement comme au garage de l'Europe, sur la rive gauche à Rouen (Seine-Maritime) où le gérant, Stéphane Payel, note que "les gens se précipitent depuis trois semaines". "Ils s'inquiètent pas mal parce qu'ils pensent que leur voiture ne va pas passer, alors ils se font un sang d'encre", explique-t-il.

Un contrôle plus cher

Certains ont d'ailleurs anticipé la date de leur contrôle technique jusqu'à six mois avant. Car avec plus de points à contrôler, les garagistes vont passer plus de temps sur chaque voiture avec une conséquence, l'augmentation du prix du contrôle technique de 10 % en moyenne.

Certains automobilistes ont pris rendez-vous six mois avant l'échéance de leur contrôle technique. - Amaury Tremblay

"Peut-être que certains vont éviter de le passer à cause de l'augmentation du prix", réagit Ludiwine Duret. Sauf qu'un défaut de contrôle technique peut donner lieu à une amende forfaitaire de 135 euros. À noter aussi l'apparition d'une nouvelle catégorie : la défaillance critique, en plus des défauts majeurs et mineurs. Si un tel problème est signalé, l'automobiliste n'aura que 24 heures pour effectuer la réparation.

Déjà des changements

Si le nouveau contrôle technique entre en vigueur dans moins d'un mois, certains changements sont déjà entrés en application. Stéphane Payel note que "des impacts sur le pare-brise à droite ou un phare antibrouillard cassé donnent déjà lieu à des contre-visites". Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.

Mais ces changements ont aussi pour objectif d'assurer une meilleure sécurité sur les routes : "Pour des vieux véhicules, il faut faire en sorte qu'ils ne soient plus sur la route ou que les gens fassent les réparations [...] Ce sont surtout des véhicules qui sont dangereux pour les gens qui sont sur la route ou dans le véhicule".

• BONUS AUDIO : Le reportage Tendance Ouest :



A LIRE AUSSI.

Stationnement: à Paris, des milliers de contrôles de parcmètres étaient "bidon"