Saint-Lô. Les jeunes ont du talent à Saint-Lô

Au total, une trentaine de projets ont été retenus. Seul ou en groupe, la jeunesse sera libre d'expression. 200 jeunes pourront ainsi vous faire découvrir leurs arts que ce soit la musique, la danse ou encore le cirque. Le but de ce festival est de donner la parole aux jeunes, qui ont envie et besoin de s'exprimer. Comme l'an passé, des ateliers seront mis en place chaque après-midi. Un moment d'échange entre jeunes artistes et visiteurs. Un programme riche et varié pour ce festival ouvert à tous.

Virginie Giard, directrice du Kiosk de Saint-Lô et organisatrice du festival au micro Tendance Ouest.

Festival Jeunes en Scène du 25 au 27 avril. Entrée gratuite au haras de Saint-Lô. La cérémonie d'ouverture se déroule ce mercredi à 18 heures.