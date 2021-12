Le Tronquay. À qui appartiennent les chênes centenaires abattus près de Bayeux ?

Mercredi 18 avril 2018, un homme âgé de 67 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol avec destruction durant près de six ans. Une femme âgée de 77 ans a été pour sa part jugée pour vol commis le samedi 25 mars 2017. Les deux faits se sont déroulés au Tronquay près de Bayeux.

Vingt et un chênes centenaires abattus

En l'espace de six ans le prévenu a abattu vingt et un chênes centenaires d'une haie qu'il prétend lui appartenir. Ce n'est pas l'avis de la société SCI YPIC qui revendique être propriétaire de cette parcelle de terrain et porte plainte. Le dossier fait sortir l'avocat de la partie civile de ses gongs : "Ces chênes étaient centenaires monsieur ! Le préjudice d'aménité (préjudice lié à l'environnement) est estimé à plus de 50 000 € ! Ce ne sont pas des allumettes !"

Expertise basée sur les plans cadastraux

L'avocat de la défense explique que son client a fait appel en mars 2016 à une société d'expertise de géomètres qui s'est basée sur les plans cadastraux Les éléments en sa possession lui permettent d'en déduire que ces arbres sont à lui. Ce que conteste la partie adverse.

Une septuagénaire ulcérée par ce massacre

Quant à la prévenue âgée de 77 ans, elle s'est plusieurs fois opposée à l'abattage, ulcérée par ce massacre. Le prévenu l'accuse de lui avoir volé les clés de son véhicule par malveillance en mars 2017.

L'affaire est mise en délibéré au mercredi 16 mai 2018.

