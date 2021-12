Caen. Caen : "Si j'avais su que les lunettes valaient si chères je ne les aurais pas volées"

Mamuka Bejanishvili, un Géorgien âgé de 45 ans a été jugé pour vol par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 18 avril 2018. Les faits se sont produits dans un magasin de l'agglomération en janvier dernier.

Problème de calendrier

L'homme dit avoir travaillé comme ingénieur en Russie et se dit donc russe. Ayant demandé l'asile politique en France, un titre de séjour lui a été délivré jusqu'au 31 mars 2018. Le problème est que l'homme dit être arrivé en France en octobre 2017 et que l'on retrouve un jugement émanant du tribunal de Perpignan (Pyrénées orientales) daté de février 2017 le condamnant à trois mois de prison avec sursis et a une interdiction de cinq ans de territoire.

"J'ai été torturé en Russie"

A ce sujet ses explications sont loin d'être claires. Il insiste sur le fait qu'en France, les droits de l'homme sont respectés. "J'ai été torturé en Russie à cause de mes opinions politiques, je ne veux plus y retourner". Il ajoute que s'il avait su que les lunettes valaient si chères (245 €), il ne les aurait pas volées. "J'étais entré me parfumer, en sortant je les ai trouvé jolies".

La procureur trouve les dires du prévenu bien nébuleux sur sa présence en France et requiert une peine ferme.

Mamuka Bejanishvili écope d'un mois de prison ferme et de la révocation d'un sursis de trois mois. Il est donc condamné à quatre mois de prison.

