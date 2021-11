Granville. Festi'Récré : plus de 250 rendez-vous pour les enfants à Granville

Du 26 avril au 5 mai 2018, dans 17 des 32 communes de l'agglomération granvillaise, c'est la 11ème édition du Festival pour les enfants de 2 à 12 ans : FESTI'RECRÉ !

Plus de 250 rendez-vous sont proposés pour les enfants, et nouveauté cette année, pour leurs parents aussi. Découvrez ou redécouvrez le pays granvillais et les acteur du territoir.

Festi'Recré vous est proposé par l'Office de Tourisme Granville Terre et Mer, sur 17 des 32 communes de l'agglomération.

En 2018, Festi-Récré en est à sa 11ème édition et 58 partenaires vous ouvriront leurs portes, partageront leur savoir-faire et leur gentillesse au travers d'animations spécialement conçues pour le festival.

Nathalie Thebot, de l'office de tourisme de Granville Terre et Mer :

Soyez curieux, tentez des expériences nouvelles et surtout n'hésitez pas à consulter l'ensemble du programme disponible ICI !

Festi Récré sur le Web : festi-recre.com

Festi-Récré sur Facebook : facebook.com/FestiRecre/