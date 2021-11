GP de Chine: Ricciardo (Red Bull) s'offre un succès inattendu

Il devance les Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Les favoris britannique Lewis Hamilton (Mercedes), en difficulté ce week-end, et allemand Sebastian Vettel (Ferrari), accroché par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), sont quatrième et huitième.

