Ligue 1: Lyon met la pression sur Marseille

Grâce à cette cinquième victoire consécutive en championnat (dont trois sans prendre de but), les Lyonnais comptent trois points d'avance sur l'OM, qui joue à Troyes dimanche, et une différence de buts qui leur assure de rester sur le podium à l'issue du week-end. A moins d'une victoire des Marseillais 11-0...

L'OL revient en prime à quatre points de Monaco. Contre Amiens, Nabil Fekir n'est entré qu'à la 74e minute à la place de Mariano Diaz mais il a contribué aux deux derniers buts de son équipe.

L'international français (10 sélections) était absent des terrains depuis le 25 février, avant de subir une arthroscopie du genou droit le 13 mars.

"L'essentiel est la victoire et que mon genou aille bien, que je ne ressente pas de douleur. Tout allait bien. J'ai tout fait pour revenir en forme. C'était un peu dur physiquement mais j'ai pris un maximum de plaisir", s'est réjouit le N.18 lyonnais.

Mariano Diaz, servi par Memphis Depay à la conclusion d'une attaque rapide initiée par une relance à la main du gardien Anthony Lopes, avait ouvert la marque à la 30e minute portant son total à 18 buts en Ligue 1.

Memphis toujours au top

Memphis Depay (14 buts), sur sa lancée des matches précédents, a assuré le succès de son équipe en doublant le score (2-0, 83).

Il a repris de volée un centre délivré de la droite par Bertrand Traoré, lequel avait été lancé par Fekir (83).

Le Néerlandais est ainsi directement impliqué dans dix des onze derniers buts de l'OL en championnat (5 buts, 5 passes décisives).

Et Fekir, provoquant balle au pied et après un tir contré, a aussi été à l'origine du troisième but, signé Traoré (85), longtemps décevant avant d'être déterminant sur la fin.

Toujours en 4-4-2 en losange, avec Memphis en meneur de jeu, Lyon n'est pourtant jamais parvenu à imposer un rythme soutenu avant l'entrée de Fekir.

Hormis le but, en première période, seul Bertrand Traoré avait été dangereux avec un tir au ras du poteau (16), tout comme Memphis Depay sur une reprise de la tête détournée par le gardien Régis Gurtner (45).

Après la mi-temps, ce dernier s'est encore illustré en s'interposant sur une reprise de la tête de Marcelo (55), devant Memphis (56, 69) ou encore Traoré (71) avant de céder sur la fin.

"Le plus important était de gagner. Marquer trois buts avec beaucoup d'occasions, c'est un plus face à une équipe habituée à encaisser peu de buts", a relevé l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio.

"Nous avons fait le travail, plutôt bien, même si on doit être meilleur techniquement et mettre d'avantage de rythme que nous n'en avons mis, notamment en première période. Il reste encore cinq matches, c'est beaucoup, dont l'un très difficile à Dijon, vendredi. Rien n'est fait et il faut rester très concentré pour conserver cette 3e place sur laquelle nous sommes focalisés", a-t-il ajouté

De leur côté, les Picards, qui restent 14es du classement (37 points), ont manqué l'opportunité d'égaliser à 1-1 sur une reprise de la tête de Steven Mendoza arrêtée par Lopes (65).

