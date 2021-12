Nouveau drame routier dans la nuit de samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre dans la Manche. Une jeune conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un arbre à Marcilly, entre Isigny-Le-Buat et Avranches.

La jeune femme de 18 ans a été tuée dans l'accident. Les secours n'ont rien pu faire.