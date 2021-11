Le-Havre. Le Havre : deux personnes arrêtées pour des violences sur des policiers

Il était plus d'une heure du matin, le jeudi 12 avril 2018, lorsque les policiers ont été appelés pour intervenir dans une dispute, au Havre (Seine-Maritime). Selon l'auteur de l'appel, une personne aurait même pu être victime d'un coup de couteau.

Sur place, rue Marconi, les policiers pénètrent dans l'immeuble puis dans l'appartement indiqué. Ils tombent alors sur trois personnes visiblement ivres et en colère. Le ton monte et des coups sont échangés. Un des policiers a pris un coup de poing dans le visage, et un autre a été ciblé par les coups et insultes d'une femme.

Ils ont donc dû se servir d'un pistolet à impulsion électrique pour rétablir l'ordre. Les deux personnes les plus violentes, un homme de 33 ans et une femme de 31 ans, ont été interpellées. Après vérifications, il n'y avait aucun blessé par un coup de couteau sur place.