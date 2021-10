Conseil Général : les petits secrets de l'intendante

Surtout qu’elle a mis un point d’honneur à ne “jamais servir deux fois le même menu en 29 ans”. “Cette année en entrée, j’opterai pour une aumônière de Saint-Jacques, senteur des bois, avec le crustacé prisonnier dans de la viande hachée”, annonce-t-elle.



Cuisinière autodidacte

Un bon repas de fête se poursuivra par “un suprême de pintade farci au foie gras, car on reste dans l’univers de la volaille, en étant un peu plus original qu’avec une dinde. Le tout accompagné de légumes de saison ou de légumes anciens comme le topinambour”. Et côté dessert, “ce sera une trilogie : profiteroles mandarine, petit gâteau 3 chocolats et une salade de fruits”.

Sans formation adaptée, Françoise Nogent s’est lancée dans l’art de la table en 1983, quand le président du Conseil général de l’époque, Michel d’Ornano, lui a proposé ce poste qu’elle occupe encore aujourd’hui. “Depuis, la cuisine a beaucoup évolué”, dit-elle. “Je prend par exemple plaisir à faire apprécier aux élus, le sucré-salé.”