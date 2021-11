Rouen. Basket : nouveau derby entre le Rouen Métropole Basket et l'ALM Evreux

Battus sur le fil à Lille 70-69, les joueurs du Rouen Métropole Basket tenteront de renouer avec la victoire ce vendredi 6 avril 2018 face à Évreux lors de la 27e journée de Pro B au Kindarena de Rouen.

Duel de rivaux

C'est un nouveau derby qui va être offert aux supporters des deux équipes. L'ambiance devrait être d'autant plus belle qu'il y a de l'enjeu entre deux équipes voisines et à la lutte au classement pour une place qualificative en play-off. Le RMB et l'ALM affichent d'ailleurs des bilans identiques avec 12 victoires pour 14 défaites.

Sur une forme identique (deux victoires puis une défaite lors de la dernière journée), Ebroïciens et Rouennais offriront un beau spectacle dans une salle où devrait régner une belle ambiance. La fin de saison approchant, les joueurs d'Alexandre Ménard n'ont plus beaucoup de jokers et devront s'imposer pour conserver un espoir de figurer dans le Top 8.