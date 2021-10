Les flashmobs ont déferlés cette année sur la toile au point d'être devenus banales et très vite has been. Difficile de faire mieux que Black Eyes Peas...

Pas une entrprise qui n'a... entrepris son "petit" flashmob avec son personnel, histoire d'être corporate !

En 2012, les flashmobs seront définitivement ringards.

Profitons-en, tendanceouest.com vous propose une sélection de flashmobs de Noël 2011. Avec des hauts... et des bas.