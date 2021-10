Tendance Sports : Revivez l'émission des Bilans 2011

Les matches, les joueurs marquant, les faits marquants et les perspectives pour 2012, Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé ont passé en revue les 365 derniers jours du Stade Malherbe de Caen. Dans cette partie, retrouvez également les Tops et Flops de l'année ainsi que la Carte blanche de Sylvain Letouzé.

André Dessoude, 30 ans de Dakar

Video : André Dessoude en direct à Tendance Sports

Partie 1 : Le bilan du SM Caen 2011, tout ce qu'il faut savoir du parcours des Malherbistes en 2011



Partie 2 : Les Tops et Flops de l'année, avec Fabien Delahaye pour sa magnifique saison, le Dakar de David Deslandes et Daniel Mangeas pour le passage du Tour de France à Avranches. Revivez toutes les interviews des protagonistes en LIVE.

Partie 3 : La carte blanche, aujourd'hui, Sylvain Letouzé a attribué un coup de coeur en forme de rétrospective aux sportifs bas-normands, le Colombelles HB, Mondeville Basket ou encore cet arbitre généreux donateur et la lutte du Malherbe Normandy Kop 96 sont au menu...