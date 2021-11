Caen. Bonne table à Caen : déjeunez comme une impératrice chez Joséphine

Rouge impérial, fauteuils style Empire et ambiance feutrée… Tout chez Joséphine, salon de thé qui a rouvert ses portes boulevard Maréchal Leclerc à Caen (Calvados) respire l'art de vivre à la française si cher à la première épouse de Napoléon.

L'art du bien manger

La boutique est tenue par la mère et sa fille qui mettent les petits plats dans les grands pour accueillir les clients. Si la spécialité de la maison ce sont bien sûr les pâtisseries, elles proposent chaque midi de quoi déjeuner. Au menu, des plats simples mais à base de produits frais, surfant sur les tendances sans gluten et vegan. La cuisinière a aussi une formation de diététicienne et les produits bio, la salade et les légumes ont la part belle dans la carte des plats qui évolue tous les jours.

Au choix ce midi, deux cakes et un tatin de légumes. Ce dernier séduira mon amie tandis que j'opte de mon côté pour deux généreuses tranches de cake au saumon et graine de courge et de lin. Ces assiettes nous laissent fort heureusement de la place pour des desserts pour lesquels ils seraient de toute façon difficile de résister. Notre cœur balance entre le carrot cake, les roses des sables Carambar ou encore le riz à l'impératrice mais nous craquons finalement toutes les deux pour un cheesecake framboise assorti d'un délicieux coulis.

À noter aussi, la jolie carte des thés et cafés qui vous permettra de conclure votre pause déjeuner sur la même touche de douceur qui accompagne toute l'expérience d'un passage chez Joséphine.

