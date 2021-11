Le-Havre. La sécurité numérique en question au Havre

Les "Rendez-vous sécurité numérique – sécurité portuaire" sont organisés le jeudi 5 avril 2018 au stade Océane du Havre (Seine-Maritime). Il s'agit d'un événement national inédit à destination des professionnels. L'objectif est de permettre aux ports français de développer une politique d'anticipation de la cybermenace, de mettre en commun les bonnes pratiques et de partager les retours d'expériences.

Éviter un piratage des données

L'information doit s'organiser sur le plan national et mondial afin de garantir au mieux la cybersécurité de la marchandise. Alors que 80 % des échanges mondiaux transitent par voie maritime, l'interconnexion généralisée des systèmes et des technologies de l'information expose les acteurs portuaires à des menaces de plus en plus importantes.

Entretien avec Baptiste Maurand, le directeur général adjoint du HAROPA Port du Havre :

"Smart Port City" : un projet havrais

Ces rendez-vous s'inscrivent dans le projet havrais "Smart Port City", en collaboration avec HAROPA Port du Havre, l'Union maritime et portuaire (UMEP) et l'agglomération du Havre (CODAH). Il s'agit d'une action centrée sur la cybersécurité maritime afin de garantir un niveau de sécurisation optimal des systèmes d'information et de communication. Le territoire havrais veut devenir une référence mondiale dans le domaine de la "trade facilitation" en assurant un haut niveau de sécurisation des données.

