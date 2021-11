Grève SNCF acte II, le gouvernement prédit des "jours difficiles"

La direction de la SNCF prévoit un TGV sur sept et un train régional sur cinq en moyenne, soit sensiblement la même chose que mardi.

Mercredi, à 07H30, on comptabilisait 350 km de bouchons cumulés en Ile-de-France, selon le site d'information routière Sytadin, soit le double de la moyenne habituelle (175 km) sur le réseau à la même heure.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dit entendre "autant les grévistes" que "ceux qui veulent aller travailler", saluant à l'Assemblée les "clients et usagers de la SNCF" qui ont "des jours difficiles devant eux". Avant de souligner lors de son direct Facebook hebdomadaire que le format de grève deux jours sur cinq était "le plus perturbateur" et le plus "gênant" pour les usagers.

Comme l'avait anticipé la SNCF, le trafic a été "très perturbé" mardi, premier jour d'une grève au long cours. La direction a annoncé un taux de grévistes de 33,9% en matinée, soit moins que les 35,4% enregistrés le 22 mars. Mais parmi les "agents indispensables à la circulation des trains", le taux atteignait 48% (contre 36% le 22 mars).

Bataille de chiffres

Des chiffres remis en cause par les syndicats. La direction de la SNCF "manipule les chiffres", a affirmé mercredi matin sur France Inter le porte-parole de SUD-Rail, Erik Meyer, faisant état de son côté d'un "taux de grévistes qui dépasse 60%".

Avec des modalités différentes, les quatre syndicats représentatifs à la SNCF sont tous lancés dans la bataille: une grève par épisode de deux jours sur cinq jusqu'au 28 juin pour CGT, Unsa et CFDT; une grève illimitée reconductible par 24 heures pour SUD-Rail. Un nouveau préavis a été déposé par les trois premiers, courant de 20H00 samedi 7 avril à 07H55 mardi 10.

L'une des grandes inconnues concerne l'éventuelle reconduction du mouvement dès jeudi. Ce sont "les assemblées générales qui se réunissent ce matin qui décideront si, au vu des déclarations d'hier ou des événements d'hier et d'aujourd'hui, (les cheminots) reconduisent leur mouvement ou s'ils décident de faire une pause et de reprendre dimanche prochain", a simplement indiqué M. Meyer.

Des manifestations ont ponctué la journée de mardi, dont une rassemblant 2.700 personnes à Paris, selon la police, dont "un groupe de 100 individus cagoulés et violents". Des incidents ont éclaté et cinq personnes ont été interpellées. Des manifestations ont eu lieu également à Tours, Lille, Bordeaux ou Toulouse.

Pour le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'est le "commencement d'un bras de fer social comme le pays en a peu connu".

Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, a estimé à propos du climat social que l'herbe étant "sèche", il ne fallait "pas grand-chose pour que cela brûle". Quant à Philippe Martinez (CGT), il a appelé Emmanuel Macron et le gouvernement à "se déboucher les oreilles" face au "très grand mécontentement" social.

Les syndicats s'opposent à une réforme qui "vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme". Dans leur viseur: la suppression de l'embauche au statut, l'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme, prémices d'une future privatisation selon eux.

"Bataille de l'opinion"

La réforme "n'a pas pour objet de privatiser la SNCF, elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes, elle n'a pas pour objet de revenir sur le statut" de cheminot, a insisté le Premier ministre mardi.

Le projet de loi sur le pacte ferroviaire, qui prévoit un recours aux ordonnances sur certains points, sera voté en première lecture le 17 avril à l'Assemblée nationale.

Mardi soir, les députés ont donné en commission leur feu vert à une série d'amendements promis par le gouvernement sur l'ouverture à la concurrence.

Mercredi matin, la gare Saint-Charles de Marseille était très calme et les nombreux passagers en salle d'attente résignés. Dans le hall, où de nombreux agents en gilet rouge renseignaient les clients, Mistah, casquette sur la tête, restait philosophe: "Depuis hier je tente de rejoindre Miramas, où j'habite. J'ai dû passer la nuit à Marseille, mais tant mieux, j'en ai profité pour faire la fête!" Appuyé sur son vtt, le trentenaire estime que "les cheminots ont bien raison de se défendre".

"La bataille de l'opinion" titre Le Parisien de mercredi. De nombreux journaux estiment en effet que c'est l'opinion qui sera "l'arbitre" du bras de fer en cours. "Grèves. +Tous ensemble+, ou pas..." résume Libération.

Ce mouvement social s'est conjugué mardi avec la quatrième journée de grève chez Air France pour des hausses de salaires, qui a conduit à l'annulation d'environ un quart des vols.

Mais la tempête sociale touche aussi d'autres secteurs: la CGT a entamé mardi une grève pour la création d'un "service public national" des déchets et a déposé un préavis dans le secteur de l'énergie.

burs-cel/gf

A LIRE AUSSI.

Réforme de la SNCF: deux semaines pour convaincre sur fond de menace de grève

Grève à la SNCF ? Réponse des syndicats jeudi soir

Réforme de la SNCF: les syndicats de cheminots prêts à une grève dure

SNCF: les syndicats de cheminots sont prêts "au bras de fer"

SNCF: une réforme "avant l'été", les syndicats prêts à la grève