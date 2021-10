A l'occasion des fêtes de fin d'année, il s'est déguisé en Père Noël pour livrer une interprétation originale du titre "Somewhere Only We Know", spécialement rebaptisé "Somewhere Only Santa Know".

Une reprise du titre en acoustique pour laquelle lui et son ami pianiste Tim Rice-Oxley ne manquent pas d'humour. Joyeux Noël !