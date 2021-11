Rouen. Le MIN de Rouen continue de se moderniser

En quelques chiffres, aujourd'hui, le Marché d'intérêt national (MIN) de Rouen (Seine-Maritime) représente 500 000 m² de bâti sur une vingtaine d'hectares, 800 salariés, 2 millions de consommateurs et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour rappel, le MIN a été créé dans les années 1960 pour centraliser sur un même point l'offre (les ptroduits locaux et non locaux avec les grossistes) et la demande (acheteurs, primeurs, restaurateurs, etc.).

Le Marché d'intérêt national de Rouen a fait sa place dans l'économie régionale et l'histoire devrait encore durer puisque la concession du terrain métropolitain a été prolongée jusqu'en 2045.

"Conserver la bonne adéquation du MIN avec les besoins actuels"

Avec cette annonce, s'est posée la question de l'aménagement du site. "On voulait se projeter pour éviter d'avoir une gestion au fil de l'eau", explique Laurent Artigou, directeur du MIN de Rouen. Un plan stratégique a donc été pensé sur une dizaine d'années avec un investissement total de 20 millions d'euros.

Les objectifs du plan stratégique

Des camionnettes aux 19 tonnes

Le MIN doit s'adapter à l'évolution des volumes : "Dans les années 1960, le producteur venait avec un fourgon et l'acheteur avec une camionnette alors qu'aujourd'hui, c'est un poids lourd contre un porteur de 19 tonnes. La logistique a suivi mais les infrastructures du MIN un peu moins donc il est nécessaire d'adapter les bâtiments à cette évolution du fonctionnement."

Des premiers travaux ont été réalisés en janvier 2017 avec la création du pavillon de la marée. Près de 9 millions d'euros vont désormais être investis pour la rénovation, la construction ou la reconstruction de quatre bâtiments. Les halles fruits et légumes vont par exemple être dotées de quais (permettant aux camions de décharger sur une plateforme sans utiliser d'élévateur) pour gagner en efficacité et en sécurité.

Deux bâtiments logistiques vont également être reconstruits de plain-pied afin de répondre aux normes et aux attentes des opérateurs du MIN.

Un bâtiment pour les acheteurs des marchés qui n'ont pas de boutique devrait aussi être construit, avec de petits boxes pour leur permettre de stocker leurs produits entre le vendredi, quand ils les auront achetés, et le dimanche quand ils auront tout vendu.

Ouverture au public

Le MIN souhaite également s'ouvrir au public. "C'est un marché de gros à destination des professionnels, ce qui créé un déficit de communication et une mythologie autour de ce qu'il peut se passer dans le MIN, reconnaît le directeur. Le seul point ouvert aux particuliers est le restaurant Le Carreau des halles."

Le directeur souhaite alors communiquer davantage : "Il y aura, probablement pendant les vacances de la Toussaint, des portes ouvertes à destination des enfants pour leur permettre de mieux comprendre le mécanisme d'alimentation et montrer les produits locaux."

