Ifs. Près de Caen, une boîte à conflits pour désamorcer les disputes dans les classes

La colère, la fierté, l'inquiétude… à l'école Jean Vilar d'Ifs (Calvados), les émotions sont dans une boîte. Pas la boîte de Pandore mais une boîte à conflits. Depuis la rentrée de septembre 2018, les animateurs du temps d'activité périscolaire (TAP) ont élaboré de nombreux outils pour désamorcer les conflits entre élèves. Le dernier en date, testé jeudi 22 mars 2018 : des gilets jaunes et des talkies-walkies utilisés par des élèves de CM2 qui jouent le rôle de médiateur dans la cour de récré.

Gérer le stress et les émotions

Freddy, 11 ans, en classe de CM2, a pris son rôle de médiateur très au sérieux. "Quand on se dispute par exemple, on vient dans la salle où il y a la boîte et on choisit la carte qui va refléter nos émotions". "Il y a aussi des balles antistress", ajoute Éléonore qui avoue avoir une boule dans le ventre avant de prendre la parole. Le but est que, quand les élèves quittent cette salle, le conflit soit réglé.

Lorsqu'un conflit entre deux élèves se présentent, les élèves choisissent la carte émotion qui correspond à leur humeur. - Margaux Rousset

À l'initiative de ce projet, Anne Hervé, coordinatrice périscolaire de l'école. "C'est vraiment venu d'un besoin des enfants eux-mêmes, ils ont remarqué que des disputes étaient souvent mal réglées". Dans le cadre du temps périscolaire, un animateur fait le tour des activités et voit s'il y a des conflits à gérer entre les enfants. "Certains ont vraiment bien évolué. Avant ils réagissaient directement, maintenant ils sentent la colère arriver et parviennent à se contrôler".