exaltant. Les Rouennais de La maison Tellier reviennent en version augmentée

Natif de Rouen, La Maison Tellier rayonne désormais bien au-delà des frontières de la Normandie. Le groupe revient cependant à son port d'attache pour un concert d'exception au Théâtre Charles-Dullin. Sébastien Miel alias Raoul, le guitariste du groupe nous fait quelques révélations :

Pourquoi le groupe a-t-il pris le nom de Maison Tellier ?

"Lorsque nous avons fondé le groupe pour le pur plaisir de partager nos créations, Yannick Marais et moi, nous avions voulu ancrer notre projet en lui donnant une identité particulière. Très vite les autres membres du groupe nous ont rejoints et nous nous sommes baptisés la Maison Tellier, du nom de la nouvelle de Maupassant. Nous sommes devenus des faux-frères Tellier, comme cela s'est souvent fait dans l'histoire du rock et nous nous sommes affublés de pseudo : je suis devenu Raoul, Yannick est devenu Helmut puis il y a eu Léopold, Hyacinthe et Alphonse. Des prénoms un peu rétro, un côté un peu désuet et décalé qui nous a plu et qui nous permettait d'être un autre sur scène."

Y a-t-il un lien quelconque avec la nouvelle de Maupassant ?

"Pas du tout ! Et même au contraire parce que cela parle d'une maison de femmes et nous avons voulu que la maison Tellier soit une famille d'hommes. Il n'y a aucun lien avec l'histoire de Maupassant, ce qui nous a plu c'est juste la sonorité. Mais finalement, un peu par hasard, nous avons développé des correspondances dans notre façon d'écrire avec celle de Maupassant. C'est un style simple, sans fioriture mais les choses sont dites avec beaucoup de profondeur, de belles métaphores et de la philosophie. Ce qui nous plaît dans son écriture, c'est qu'il livre un vrai fond avec des mots simples : comme dans une chanson pop réussie."

Le groupe est né à Rouen il y a 15 ans, quels souvenirs gardez-vous de vos premières scènes ?

"Notre toute première scène à Helmut et moi fut un concert dans un pub aujourd'hui disparu qui se trouvait dans le haut de la rue Jeanne-d'Arc, mais notre première vraie scène a eu lieu au Trianon en 2005 à Sotteville-les-Rouen. C'est une salle qui nous a toujours soutenus, où nous avons fait nos premières répétitions, nos premières résidences et nos premières armes et pour laquelle nous gardons une tendresse particulière."

Quels liens gardez-vous avec Rouen et son agglomération ?

"Quatre d'entre nous sont toujours rouennais. C'est d'ailleurs encore à Rouen que nous nous retrouvons pour répéter et c'est ici que nous sommes en train de donner le jour à notre prochain album dont la sortie est prévue pour 2019. De plus, depuis maintenant sept ans, nous animons des ateliers d'écriture avec des collèges de la région en collaboration avec Le Trianon ou la Traverse à Cléon. Nous venons tout juste de finir un atelier au collège Jean-Zay de Sotteville-les-Rouen. Le principe est simple : les élèves composent un texte et à nous de le mettre en musique et puis nous finissons généralement ce stage par un concert ou une représentation avec les élèves. C'est quelque chose qui nous permet d'entretenir notre créativité, qui nous stimule et nous nourrit. Et puis, de manière générale, on continue de se produire à raison d'une fois par an à Rouen ou dans l'agglo. Cela reste important pour nous de renouer avec nos racines."

Dans ce concert, vous interprétez l'album Avalanche, qui suit Beauté pour tous et pourtant s'en distingue complètement. Pourquoi avoir choisi d'étoffer l'instrumentarium ?

"Avalanche s'y prête particulièrement. Sur l'album, nous avions opté pour une formule restreinte, telle que celle que nous présentons généralement sur scène : c'est-à-dire à nous 5. Avec Avalanche, on voulait faire un album plus dans l'air du temps, moins intemporel et intimiste que Beauté pour tous, il est beaucoup plus folk que Beauté pour tous. En nous accompagnant d'autres musiciens sur scène sur Avalanche, on s'offre un nouveau regard sur notre travail. Cela nous permet de prendre du recul, d'entendre différemment le son du groupe."



Pratique. Vendredi 6 avril à 20 heures. Théâtre Charles-Dullin à Grand-Quevilly. De 13 à 25 €. 02 35 68 48 91

A LIRE AUSSI.

[Décalé] Le piquant Oldelaf chante sur scène à Sotteville

La chanteuse Lisa LeBlanc, délicieusement folk, sur scène près de Rouen

Découvrez la programmation complète de Beauregard

Hommage européen pour Helmut Kohl, citoyen d'honneur de l'Europe

De bonnes vibrations au jardin des plantes