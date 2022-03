Cléon. Deux blessés dans un face à face sur la route

L'un a été plus gravement touché que l'autre. Un accident de la route, rue de Tourville sur la commune de Cléon, près de Rouen (Seine-Maritime), s'est produit le jeudi 7 novembre 2019, vers 18 h 50. Deux véhicules ont fait un face-à-face. Résultat, un homme de 25 ans, sorti seul de sa voiture, est blessé légèrement. Il a été transporté par les pompiers au CHU de Rouen. Et un homme de 27 ans, incarcéré dans son véhicule, a été extrait par les sapeurs-pompiers en état d'urgence absolue puis transporté vers le CHU de Rouen. Dix sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés lors de cette intervention.

