[Décalé] Le piquant Oldelaf chante sur scène à Sotteville

Oldelaf cultive un style à part avec ses chansons décalées et piquantes. Il sera sur la scène du Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) le vendredi 9 février 2018 à l'occasion de sa tournée.

Si on le voit sur scène en humoriste dans un projet annexe au côté d'Alain Berthier dans La folle histoire de Michel Montana, Oldelaf reste fidèle à la chanson et à ses fans. En attendant la sortie prochaine du 3e album, il poursuit sa tournée en faisant étape à Sotteville-lès-Rouen le 9 février 2018 au Trianon Transatlantique.

Une figure médiatique

Enregistrant à son actif plus de 20 ans de scène, Oldelaf s'implique depuis 2000 dans un projet personnel après avoir collaboré de 1993 à 2003 avec Les petits humains puis avec Les Fatals Picards de 2003 à 2005. Habitué des grands festivals : Francofolies ou Solidays, Oldelaf a également été remarqué par Michel Drucker qui l'a convié sur son émission radio d'Europe 1 Faites entrer l'invité en tant que chroniqueur. Inspiré par son tube la "tristitude" (contraction de tristesse et solitude) il y compose chaque semaine un inventaire en chanson de "tristitude" inspirée par l'actualité. Il participe ensuite aux émissions TV de Michel Drucker sur France 2 et de Dave sur France 3 et apparaît aussi sur le petit écran dans des fictions comme la série Herocorp ou Sans mensonges.

Du charisme à revendre

Oldelaf annonce la sortie imminente de son 3e album solo baptisé "Goliath". Le 23 février prochain, il sera dans les bacs. Cet album est né grâce aux fans qui l'ont financé via crowdfunding : une méthode de financement à laquelle avait déjà eu recours l'artiste qui se vante de faire de la chanson populaire dans le bon sens du terme.

En effet, ses sujets du quotidien, ses calembours et ses historiettes légères et douces-amères s'adressent vraiment à tous : jeunes ou moins jeunes, grâce à des degrés de lecture différents. Ses chansons humoristiques, distillées sur un ton piquant mais jamais mordant séduisent par leur simplicité et par l'efficacité de leur mélodie. Dans Goliath, Oldelaf parle d'amour (à l'hôtel Ibis), de sentiment dans Le cœur se mouille mais aussi de nos travers dans L'orgueil et de l'oppression des dirigeants dans le titre éponyme Goliath.

Dans ce nouvel album que le public pourra en partie découvrir sur scène en avant-première à Sotteville, Oldelaf continue dans sa lancée sur les thèmes qui ont fait son succès sans se départir de son second degré.

Pratique. Vendredi 9 février à 20h30. Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 9 à 18€. Tél. 02 35 73 95 15