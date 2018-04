Attentats de l'Aude: derniers hommages et obsèques des victimes

Le 29 mars 2018 à 09:25

Les derniers hommages et les obsèques des quatre personnes tuées par le jihadiste Radouane Lakdim ont lieu jeudi à Carcassonne et Trèbes, près d'une semaine après les attentats de l'Aude et le "sacrifice" d'un officier de gendarmerie qui ont bouveversé la France.