La Neuville-Chant-d'Oisel. Les Agités du Vocal fêtent leurs 10 ans du 30 mars au 1er avril

Chaque année au début du printemps l'association ABEIL organise son festival de chant à la Neuville Chant d'Oisel. La scène des Agités du Vocal a vu passer de nombreux artistes, qu'il soient locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. Les LEJ y sont passées il y a deux ans, Philippe Toretton était présent l'année dernière, en 2011 les Normands ont pu applaudir le show voix et humour de Lili Cros et Thierry Chazelle. Cette année 3 journées sont prévues pour fêter les 10 ans du festival, vendredi 30 mars, samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018. C'est la salle des fêtes Guy de Maupassant de la Neuville Chant d'Oisel qui accueille les chanteurs et visiteurs.

Le point de vue de Bruno Husquin, l'un des organisateurs :

Bruno Husquin nous parle de cette 10eme édition Impossible de lire le son.

Vous pourrez donner de votre voix le samedi 31 après midi un atelier chant est organisé, une vingtaine de personnes va travailler aux côtés d'un professionnel du chant. Atelier restitué pour le début de la soirée de samedi. Tout le monde peut y participer. Restauration sur place.

Vidéos de présentation, programmation et infos complètes sur lesagitesduvocal.blogspot.fr. D'autres infos sur ajtduvocal.com/dev.

