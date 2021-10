Villedieu-les-Poêles. Sabrina de Villedieu les Poêles remporte sa chaise de jardin dans "Cherchez, trouvez, gagnez"

Les indices ne manquaient pas après plus d'une semaine de recherches actives : objet plus long que large, utilisable un peu partout, tient dans une poche, dans une main, etc.... L'étau s'est resserré depuis quelques jours jusqu'à nous amener dans la caisse à outils. Enfin c'est l'un des endroits ou est rangé l'objet mystère. Sabrina l'a découvert, écoutez :

La victoire d'une Manchoise cette semaine Impossible de lire le son.

La chaise longue de jardin en bois et son repose pied en eucalyptus prendra donc la direction de Villedieu les Poêles chez Sabrina.

Dès maintenant jouer entre 09h et 13h sur Tendance Ouest pour gagner votre robot pâtissier. Deux méthodes pour participer :

- TOM par sms au 7 11 12 (0,65 centimes hors coût opérateur)

- 0 892 23 73 38 entre 09h et 13h (40 centimes par appel)

